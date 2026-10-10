Зранку в обласному центрі на заході сталася серія вибухів: перші деталі (оновлено)

Дим після вибухів. / © Getty Images

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Зранку 10 жовтня в Івано-Франківську під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів.

Що відомо про вибухи в обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У регіоні від 06:46 до 07:37 лунали сирени. Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА, які тримали курс на Івано-Франківськ. Перші вибухи сталися о 07:03. Знову гучно у місті було близько 07:30.

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«В Івано-Франківську повторно лунають звуки вибухів», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Міський голова Руслан Марцінків заявив, що в Івано-Франківську працювали підрозділи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, від ночі та зрання росіяни атакували західні області України. Під час повітряної тривоги РФ атакувала Львів дронами. У місті сталися вибухи.

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