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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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38k
Час на прочитання
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Зранку в обласному центрі на заході сталася серія вибухів: перші деталі (оновлено)

Зранку в Івано-Франківську майже годину тривала тривога — на місто летіли російські безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибухів.

Дим після вибухів. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 10 жовтня в Івано-Франківську під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів.

Що відомо про вибухи в обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У регіоні від 06:46 до 07:37 лунали сирени. Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА, які тримали курс на Івано-Франківськ. Перші вибухи сталися о 07:03. Знову гучно у місті було близько 07:30.

«В Івано-Франківську повторно лунають звуки вибухів», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Міський голова Руслан Марцінків заявив, що в Івано-Франківську працювали підрозділи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, від ночі та зрання росіяни атакували західні області України. Під час повітряної тривоги РФ атакувала Львів дронами. У місті сталися вибухи.

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