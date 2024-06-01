Зранку в Закарпатській області було зафіксовано дві крилаті ракети (фото)

Вночі проти 1 червня під час повітряної тривоги російські ракети були зафіксовані у повітряному просторі Закарпатської області. Це сталося вперше за досить тривалий час.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Сьогодні дві крилаті ракети перетнули повітряний простір Закарпаття. Це повинно повернути всіх до реальності й змусити нарешті викинути з голови дивні наративи про "захист гір", "прикриття з боку сусідніх держав", "оберіг від вищих сил" та інше", - наголосив очільник Закарпаття.

Про пошкодження чи удари на території області Микита не повідомив. Втім, закликав до децентралізації енергетичного сектору.

Тим часом журналіст Віталій Глагола наголосив, що на мапі візуалізації нічної ракетної атаки РФ можна побачити, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли на територію Закарпаття. У небі над регіоном вони здійснили маневр і продовжили рух до об‘єктів у Львівській області.

Приблизний маршрут російських ракет та дронів під час атаки вночі 1 червня.

Нагадаємо, вночі 1 червня росіяни били ракетами і дронами по Україні. Окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах.

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