Зранку армія РФ атакувала великий обласний центр: перші деталі
За даними влади, російські дрони атакували Холодногірський та Основ’янський райони Харкова.
Зранку вівторка, 5 травня, у Харкові сталися вибухи. Російська армія атакувала обласний центр безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та кореспонденти ТСН.ua.
Спочатку «приліт» безпілотника стався у Холодногірському районі міста. Втім, згодом пролунали нові вибухи. Росіяни атакували ще й Основ’янський район.
«На місто ще йдуть бойові БПЛА ворога — будьте обережні. Внаслідок вранішнього обстрілу Харкова, який ще триває, вже є постраждалі», — додав мер.
Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що щонайменше одна людина постраждала внаслідок обстрілу в Холодногірському районі. 55-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Зауважимо у Харкові знову оголосили повітряну тривогу о 07:14. За даними місцевих Телеграм-каналів, після вибухів виникла пожежа, а до неба піднявся чорний стовп диму.
Нагадаємо, на світанку росіяни також атакували Харків — у місті зафіксували два влучання ракет. За даними влади, «прильоти» були в Основ’янському районі. Зокрема, внаслідок удару було пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку.