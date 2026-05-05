Укрaїнa
2417
1 хв

Зранку армія РФ атакувала великий обласний центр: перші деталі

За даними влади, російські дрони атакували Холодногірський та Основ’янський райони Харкова.

Олена Капнік
Вибухи. / © Associated Press

Зранку вівторка, 5 травня, у Харкові сталися вибухи. Російська армія атакувала обласний центр безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та кореспонденти ТСН.ua.

Спочатку «приліт» безпілотника стався у Холодногірському районі міста. Втім, згодом пролунали нові вибухи. Росіяни атакували ще й Основ’янський район.

«На місто ще йдуть бойові БПЛА ворога — будьте обережні. Внаслідок вранішнього обстрілу Харкова, який ще триває, вже є постраждалі», — додав мер.

Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що щонайменше одна людина постраждала внаслідок обстрілу в Холодногірському районі. 55-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Зауважимо у Харкові знову оголосили повітряну тривогу о 07:14. За даними місцевих Телеграм-каналів, після вибухів виникла пожежа, а до неба піднявся чорний стовп диму.

Дим у Харкові. Фото: Телеграм-канал Харків 1654.

Нагадаємо, на світанку росіяни також атакували Харків — у місті зафіксували два влучання ракет. За даними влади, «прильоти» були в Основ’янському районі. Зокрема, внаслідок удару було пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку.

