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Зранку 24 листопада у Вінниці стався вибух під час повітряної тривоги. Є влучання.

Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на ТСН.ua.

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У Вінницькому районі від 06:56 до 07:17 тривала «жовта» повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний безпілотник курсом на місто. Гучно було близько 07:13.

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«У Вінниці було чутно звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Атака на Вінницю — що відомо

Міський голова Сергій Моргунов згодом повідомив, що РФ знову атакувала Вінницю. Сталось влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Окрім того, пошкоджено тролейбус і автомобіль.



За попередньою інформацією, одна людина травмована», — наголосив мер.

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