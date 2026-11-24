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Зранку великий обласний центр сколихнули вибухи: що відомо про наслідки атаки
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Зранку 24 листопада у Вінниці стався вибух під час повітряної тривоги. Є влучання.
Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на ТСН.ua.
У Вінницькому районі від 06:56 до 07:17 тривала «жовта» повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний безпілотник курсом на місто. Гучно було близько 07:13.
«У Вінниці було чутно звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Атака на Вінницю — що відомо
Міський голова Сергій Моргунов згодом повідомив, що РФ знову атакувала Вінницю. Сталось влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Окрім того, пошкоджено тролейбус і автомобіль.
За попередньою інформацією, одна людина травмована», — наголосив мер.
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