Потужні вибухи під Броварами: після атаки РФ спалахнула пожежа, небо затягнуло чорним димом — усі деталі (оновлено)

Дим після вибухів.

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Зранку 12 серпня у Київській області оголосили повітряну тривогу. Сталися вибухи, після яких небо затягнуло сильним димом. Влада заявила про «прильоти» у Броварському районі.

Що відомо про атаку на Київську область, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У пресслужбі Київської обласної військової адміністрації повідомили проросійські безпілотники у небі над областю.

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«У регіоні працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні.

Атака на Броварський район

Очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що зранку російські війська атакували регіон ударними дронами.

«У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки травмовано 65-річного чоловіка. Потерпілого шпиталізували, медики діагностували осколкові поранення.

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Дим після вибухів — що відомо

За даними моніторів, вибухи пролунали у Броварському районі. Згодом до неба піднялися стовпи чорного диму.

«Сильна пожежа у Броварському районі», — повідомив Телеграм-канал «Трибуна — Бровари».

Водночас речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан у коментарі «Суспільному» повідомила, що у Броварському районі через атаку РФ виникла пожежа на складах.

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Своєю чергою, міський голова Ігор Сапожко наголосив, що повідомив, що триває російська атака. З його слів, станом на 10:20 «інформації щодо пошкоджень у нашій громаді не надходило».

Дим після вибухів. Фото: Трибуна — Бровари.

Дим після вибухів. Фото: Трибуна — Бровари.

Нагадаємо, у столиці о 09:34 оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про безпілотники на Київщині. Перші вибухи у Києві сталися після 10:00.

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