- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3561
- Час на прочитання
- 2 хв
Потужні вибухи під Броварами: після атаки РФ спалахнула пожежа, небо затягнуло чорним димом — усі деталі (оновлено)
Росіяни атакували ударними дронами склади у районі.
Зранку 12 серпня у Київській області оголосили повітряну тривогу. Сталися вибухи, після яких небо затягнуло сильним димом. Влада заявила про «прильоти» у Броварському районі.
Що відомо про атаку на Київську область, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У пресслужбі Київської обласної військової адміністрації повідомили проросійські безпілотники у небі над областю.
«У регіоні працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні.
Атака на Броварський район
Очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що зранку російські війська атакували регіон ударними дронами.
«У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки травмовано 65-річного чоловіка. Потерпілого шпиталізували, медики діагностували осколкові поранення.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВОРОГ СКЕРУВАВ НА КИЇВЩИНУ СЕРЕД ДНЯ РЕАКТИВНІ ДРОНИ. Є ВЛУЧАННЯ
Дим після вибухів — що відомо
За даними моніторів, вибухи пролунали у Броварському районі. Згодом до неба піднялися стовпи чорного диму.
«Сильна пожежа у Броварському районі», — повідомив Телеграм-канал «Трибуна — Бровари».
Водночас речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан у коментарі «Суспільному» повідомила, що у Броварському районі через атаку РФ виникла пожежа на складах.
Своєю чергою, міський голова Ігор Сапожко наголосив, що повідомив, що триває російська атака. З його слів, станом на 10:20 «інформації щодо пошкоджень у нашій громаді не надходило».
Нагадаємо, у столиці о 09:34 оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про безпілотники на Київщині. Перші вибухи у Києві сталися після 10:00.