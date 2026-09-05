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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зрання РФ атакує великий обласний центр: багато влучань, у різних районах міста пожежі - подробиці

Запоріжжя охопили пожежі після атаки безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Зранку суботи, 5 вересня, у Запоріжжі сталися потужні вибухи. Обласний центр опинився під атакою російських військових.

Що відомо про удари по Запоріжжі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Близко 5 ранку у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ не одноразово попереджали про реактивні БпЛА у напрямку міста. Після 07:40 сталася серія сильних вибухів. ОВА підтвердила атаку на Запоріжжя.

Атака на Запоріжжя — наслідки

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що Росія атакує місто дронами. «Прильоти» сталися у різних районах, виникли сильні пожежі.

«Зруйнований приватний будинок. Російські безпілотники ударили по автостоянці, нежитлових будівлях», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Запоріжжі після російського удару загорілася багатоповерхівка. Минулося без потерпілих.

Раніше у Запоріжжі внаслідок російської атаки безпілотником пошкоджено нежитлову будівлю, де виникла пожежа.

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