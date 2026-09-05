- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1240
- Час на прочитання
- 1 хв
Зрання РФ атакує великий обласний центр: багато влучань, у різних районах міста пожежі - подробиці
Запоріжжя охопили пожежі після атаки безпілотників.
Зранку суботи, 5 вересня, у Запоріжжі сталися потужні вибухи. Обласний центр опинився під атакою російських військових.
Що відомо про удари по Запоріжжі, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Близко 5 ранку у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ не одноразово попереджали про реактивні БпЛА у напрямку міста. Після 07:40 сталася серія сильних вибухів. ОВА підтвердила атаку на Запоріжжя.
Атака на Запоріжжя — наслідки
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що Росія атакує місто дронами. «Прильоти» сталися у різних районах, виникли сильні пожежі.
«Зруйнований приватний будинок. Російські безпілотники ударили по автостоянці, нежитлових будівлях», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у Запоріжжі після російського удару загорілася багатоповерхівка. Минулося без потерпілих.
Раніше у Запоріжжі внаслідок російської атаки безпілотником пошкоджено нежитлову будівлю, де виникла пожежа.