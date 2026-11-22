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Зрання РФ атакує великий обласний центр: лунають вибухи
У неділю зранку, 22 листопада, у Дніпрі сталось кілька потужних вибухів.
Що відомо про атаку — читайте на ТСН.ua.
У Дніпровському районі понад годину тривала «червона» повітряна тривога — від 07:34 до 08:43. ПСУ ЗСУ попереджали про безпілотники.
«Реактивний БпЛА над Дніпром. Перебувайте в укриттях», — наголошували військові.
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