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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3464
Час на прочитання
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Зрання РФ накрила ракетами обласний центр - є "прильоти", горить автостоянка

В Одесі ранок почався з ворожої атаки — влада повідомила про влучання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Одеса під атакою

Одеса під атакою / © Associated Press

Сьогодні, 13 липня, окупанти влаштували повітряну атаку по Одесі. У місті є влучання.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста. Деталі зʼясовуємо», — зазначив він.

Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу: «Ракети в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу/Чорноморськ».

Нагадаємо, росіяни завдали удару по центральній частині Запоріжжя. Через удари КАБами зруйновано житлові та нежитлові будівлі. Є загиблий.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3464
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