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Зрання РФ накрила ракетами обласний центр - є "прильоти", горить автостоянка
В Одесі ранок почався з ворожої атаки — влада повідомила про влучання.
Сьогодні, 13 липня, окупанти влаштували повітряну атаку по Одесі. У місті є влучання.
Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста. Деталі зʼясовуємо», — зазначив він.
Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу: «Ракети в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу/Чорноморськ».
Нагадаємо, росіяни завдали удару по центральній частині Запоріжжя. Через удари КАБами зруйновано житлові та нежитлові будівлі. Є загиблий.
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