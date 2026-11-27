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Зрання РФ запустила нову хвилю реактивних дронів: які регіони України опинилися під загрозою — мапа
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Зрання 27 листопада фіксують рух російських реактивних безпілотників. У кількох регіонах України оголошено «жовту» повітряну тривогу.
Що відомо про рух БпЛА на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.
За даними Повітряних сил, з Брянської області РФ зафіксували рух нових реактивних БпЛА у напрямку півночі Чернігівщини.
Окрім того, ударний безпілотник рухається на Харків із північного напрямку. У Миколаївській області зафіксували рух ворожого реактивного безпілотника, що прямує на Новий Буг. Інший дрон тримає курс Херсонщині — прямує на Архангельське.
РФ готує нову атаку - що відомо
Напередодні вдень президетн Володимир Зеленський заявив, що Росія підготувала нову масовану атаку на Україну. Він попередив, що ворог перебуває на фінальній стадії. За даними розвідки, під прицілом знову опиняться енергетична система, логістика та критичні об’єкти в громадах.