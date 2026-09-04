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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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Зрання Росія атакувала великий обласний центр: є загиблий і травмовані, пошкоджено житлові будинки — усі деталі

Зрання російські військові вдарили по житлових будинках в обласному центрі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 4 вересня російська армія знову атакувала Одесу. В обласному центрі окупанти пошкодили житлові будинки. Щонайменше один загиблий.

Що відомо про атаку на Одесу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Від початку доби в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала 04:45 до 05:28. Військові попереджали про БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря. Після 5 ранку місто сколихнули вибухи.

Атака на Одесу — наслідки

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, ранок у місті розпочався з ворожої атаки. В одному з районів пошкоджені житлові будинки та автомобілі. З його слів, зараз триває обстеження території та фіксація наслідків ударів.

Що відомо про жертв

За даними влади, станом на 07:00 відомо про трьох постраждалих. Їм надається необхідна допомога. Окрім того, одна людина загинула.

«На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки», — заявив Лисак.

Фото наслідків

Атака на Одесу. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Атака на Одесу. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Атака на Одесу. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Атака на Одесу. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, минулої ночі РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі. Руйнувань зазнав 21-поверховий житловий будинок. Пошкоджено квартири від 10 до 17 поверхів, а також автомобілі, припарковані поруч. Кількість травмованих зросла до майже 20 осіб.

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