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Зрання Росія атакує Україну реактивними дронами: де стались вибухи і є загроза (мапа)
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Вранці 4 листопада російська армія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей одразу в кількох областях.
Що відомо про російську атаку на Україну — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Станом на 07:20 у низці областей оголошено «жовту» тривогу. Зокрема, у Черкаській області дрони помітили поблизу Тального, у Кіровоградській — біля Благовіщенського. На Полтавщині ударні БпЛА зафіксували в районі Решетилівки та Глобиного, а також у напрямку Миргорода.
Крім того, реактивні дрони летіли північніше Павлограда та в районі Березанки на Миколаївщині. Ще один реактивний БпЛА зайшов із Брянської області РФ на північ Чернігівщини.
Де лунали вибухи
На світанку сирени лунали у регіонах на заході. Після 4 ранку серія вибухів пролунала у місті Рівне. У Повітряних силах ЗСУ інформували про рух дронів у напрямку міста.
Гучно було і в Тернопілі та районі. Внаслідок російської атаки сталось влучання БпЛА.