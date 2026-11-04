Зрання Росія атакує Україну реактивними дронами: де стались вибухи і є загроза (мапа)

Реклама

Вранці 4 листопада російська армія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей одразу в кількох областях.

Що відомо про російську атаку на Україну — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Станом на 07:20 у низці областей оголошено «жовту» тривогу. Зокрема, у Черкаській області дрони помітили поблизу Тального, у Кіровоградській — біля Благовіщенського. На Полтавщині ударні БпЛА зафіксували в районі Решетилівки та Глобиного, а також у напрямку Миргорода.

Реклама

Крім того, реактивні дрони летіли північніше Павлограда та в районі Березанки на Миколаївщині. Ще один реактивний БпЛА зайшов із Брянської області РФ на північ Чернігівщини.

Мапа тривог станом на 07:21 середи, 4 листопада.

Де лунали вибухи

На світанку сирени лунали у регіонах на заході. Після 4 ранку серія вибухів пролунала у місті Рівне. У Повітряних силах ЗСУ інформували про рух дронів у напрямку міста.

Гучно було і в Тернопілі та районі. Внаслідок російської атаки сталось влучання БпЛА.

Новина доповнюється

Новини партнерів