Зрання Росія атакує великий обласний центр: сталися сильні вибухи, є влучання (фото)

Дим. / © Getty Images

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Зранку 25 червня російська армія атакує Запоріжжя. Обласний центр сколихнули потужні вибухи.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Запорізькому районі від учора, 22:07, оголошено повітряну тривогу. Зранку стало відомо про чергову загрозу безпілотників.

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«У Запоріжжі пролунали звуки вибухів», — повідомили кореспонденти «Суспільного» близько 06:40.

Атака на Запоріжжя — що відомо

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров поінформував про роботу сил ППО.

«Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — наголосив він.

У Запоріжжі знову гучно було після 07:00. Згодом до неба здійнявся стовп диму. Влада повідомила про «приліт».

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«Дим, який бачать запоріжці — ворожа атака по АЗС», — повідомив Федоров.

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, напередодні, 24 червня, протягом дня Запоріжжя також здригалося від вибухів. Зранку РФ атакувала у місті приватну стоянку. На її території спалахнули автомобілі. Одна людина дістала травми.

Вдень армія Росії вдарила поруч із центральним пляжем у Запоріжжі. Також було пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує. Внаслідок «прильоту» є потерпілі. Зокрема, травми отримали діти.

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