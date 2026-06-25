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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5916
Час на прочитання
1 хв

Зрання Росія атакує великий обласний центр: сталися сильні вибухи, є влучання (фото)

У Запоріжжі російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 25 червня російська армія атакує Запоріжжя. Обласний центр сколихнули потужні вибухи.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Запорізькому районі від учора, 22:07, оголошено повітряну тривогу. Зранку стало відомо про чергову загрозу безпілотників.

«У Запоріжжі пролунали звуки вибухів», — повідомили кореспонденти «Суспільного» близько 06:40.

Атака на Запоріжжя — що відомо

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров поінформував про роботу сил ППО.

«Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — наголосив він.

У Запоріжжі знову гучно було після 07:00. Згодом до неба здійнявся стовп диму. Влада повідомила про «приліт».

«Дим, який бачать запоріжці — ворожа атака по АЗС», — повідомив Федоров.

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки по АЗС у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, напередодні, 24 червня, протягом дня Запоріжжя також здригалося від вибухів. Зранку РФ атакувала у місті приватну стоянку. На її території спалахнули автомобілі. Одна людина дістала травми.

Вдень армія Росії вдарила поруч із центральним пляжем у Запоріжжі. Також було пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує. Внаслідок «прильоту» є потерпілі. Зокрема, травми отримали діти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5916
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