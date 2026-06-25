- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5916
- Час на прочитання
- 1 хв
Зрання Росія атакує великий обласний центр: сталися сильні вибухи, є влучання (фото)
У Запоріжжі російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій.
Зранку 25 червня російська армія атакує Запоріжжя. Обласний центр сколихнули потужні вибухи.
Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Запорізькому районі від учора, 22:07, оголошено повітряну тривогу. Зранку стало відомо про чергову загрозу безпілотників.
«У Запоріжжі пролунали звуки вибухів», — повідомили кореспонденти «Суспільного» близько 06:40.
Атака на Запоріжжя — що відомо
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров поінформував про роботу сил ППО.
«Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — наголосив він.
У Запоріжжі знову гучно було після 07:00. Згодом до неба здійнявся стовп диму. Влада повідомила про «приліт».
«Дим, який бачать запоріжці — ворожа атака по АЗС», — повідомив Федоров.
Нагадаємо, напередодні, 24 червня, протягом дня Запоріжжя також здригалося від вибухів. Зранку РФ атакувала у місті приватну стоянку. На її території спалахнули автомобілі. Одна людина дістала травми.
Вдень армія Росії вдарила поруч із центральним пляжем у Запоріжжі. Також було пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує. Внаслідок «прильоту» є потерпілі. Зокрема, травми отримали діти.