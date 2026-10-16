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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3369
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1 хв

Зрання у Львові лунають вибухи: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Львів

Львів / © ТСН

У п’ятницю зранку, 16 жовтня, у Львові було чути вибухи. Місто атакують російські безпілотники.

Що відомо про атаку на місто — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Львівському районі о 09:06 розпочалася повітряна тривога жовтого рівня. ПСУ ЗСУ попереджали про те, що на місто тримав курс реактивний безпілотник.

Влада повідомляла про високу загрозу для Львова. Менш ніж за десять хвилин після оголошення тривоги у Львові було чутно вибух. Міський голова Садовий повідомив про роботу сил ППО.

Пізніше очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що сили ППО “підбила на підльоті до Львова ворожий бойовий безпілотник”.

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