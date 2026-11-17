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Зрання у великому обласному центру стались вибухи
У вівторок зранку, 17 листопада, під час повітряної тривоги у Дніпрі стались сильні вибухи.
Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на ТСН.ua.
У Дніпровському районі о 05:34 було оголошено повітряну тривогу червоного рівня через ракетну небезпеку. Близько 06:55 в обласному центрі було гучно.
«У Дніпрі чути вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
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