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У вівторок зранку, 17 листопада, під час повітряної тривоги у Дніпрі стались сильні вибухи.

Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на ТСН.ua.

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У Дніпровському районі о 05:34 було оголошено повітряну тривогу червоного рівня через ракетну небезпеку. Близько 06:55 в обласному центрі було гучно.

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«У Дніпрі чути вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

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