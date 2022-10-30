Зрив "зернової угоди" – це спроба росії змусити нас сісти за стіл переговорів – нардеп Анатолій Урбанський

Навіть якщо росія заблокує «зерновий коридор», Україна знайде можливості для експорту зерна, як це відбувалося до серпня, коли були заблоковані морські шляхи, вважає нардеп.

Незважаючи на вихід росії з «зернової угоди», Україна зможе продовжувати експорт через західні кордони, зокрема залізницею.

Про це розпівів в ефірі Єдиного національного телемарафону народний депутат з групи «Партія «За майбутнє» Анатолій Урбанський.

«Розмови про зрив «зернової угоди», на мій погляд, - це спроба підвищення ставок з боку росії, щоб змусити нашу державу сісти за інший стіл переговорів. Станом на сьогодні заблоковано 22 пароплави, які зараз знаходяться безпосередньо у «Великій Одесі» (порт «Південний», Чорноморськ та Одеса). Десь приблизно 101 пароплав чекає на інспекцію на вихід, і на вхід десь приблизно 95. Але навіть якщо росія заблокує зерновий коридор, ми знайдемо можливості для експорту нашого зерна, як це ми робили до серпня, коли були заблоковані морські шляхи. Ми налагоджуємо нові транспортні зв’язки на заході України, зараз будуються великі залізничні хаби на західних кордонах. Наше зерно було, є і буде актуальним в усьому світі. За той час, як працював зелений коридор, вже більше 5 мільйонів тонн пішло безпосередньо в країни Африки та Азії, і 190 тисяч тонн – в країни, які знаходяться на межі голоду», - зазначив Анатолій Урбанський.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня, росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.