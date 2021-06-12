Зривав і трощив дахи та здіймав у повітря все, на що натрапляв: під Запоріжжям пронісся смерч (відео)

Від смерчу постраждали кілька будинків.

У Запорізькій області смерч розгулявся у селі Широке. Потужний вихор трощив все, що траплялося на його шляху.

Відео того, як він розправився з приватними будинками села, виклали у Мережі.

На кадрах видно, як потужний вихор захопив у свої обійми приватний будинок і зриває з нього дах. Листи шифера розлітаються на десятки метрів. Смерч пішов полосою і потрощив щонайменше з десяток дахів будинків та парканів обійсть селян, повідомляють очевидці.

У Запорізькій області пронісся смерч

Нагадаємо, що у небі над Запоріжжям під час негоди зафіксували неймовірно красиве і водночас страхітливе явище - мезоциклон.

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