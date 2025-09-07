"Зрізали шлях": Ігнат про дрони, які залітали з Білорусі

Атака БпЛА

У Повітряних силах прокоментували інцидент із дронами, які під час атаки РФ по Україні 7 вересня залітали з Білорусі. Так, противник робить прорахунки, розраховує всі маршрути. І використання території іншої держави фіксується вже не вперше.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Раніше подібні випадки були на півдні. Як зазначив Ігнат, тоді певні ділянки кордону з Молдовою та Румунією перетинали дрони й ракети. Так сталося і цього разу.

«Шахеди» зрізали шлях собі, так би мовити, через білоруську територію», — відзначив Ігнат.

Він додає, що окупанти постійно аналізують дані, зокрема — з нашого інформаційного простору.

«Саме тому ми зверталися неодноразово і публічно, зокрема, до власників цих каналів, для того, щоб мінімізувати в реальному режимі часу рух прольоту цих ракет», — наголосив Ігнат.

І вже є певні результати. Пропонується відпрацювати певний алгоритм, аби не шкодити Силам оборони.

«Тому що противник, прокладаючи маршрут ракет наступної атаки, буде використовувати, як тут кажуть, сліпі зони, де можуть бути локаційно втрачені чи „Шахеди“, чи ракети, і використовувати це при плануванні наступних атак», — завершив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 7 вересня армія РФ завдала масованої атаки по Україні, застосувавши БпЛА та ракети наземного базування. Загальна кількість — 818 засобів повітряного нападу. Стало відомо, що Силами ППО збито/подавлено 751 повітряну ціль. Втім зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Згодом на атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Є такі наслідки по країні:

Київ — двоє загиблих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів;

Запоріжжя — більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені;

Кривий ріг — руйнування торговельних складів;

Сумщина та Чернігівщина — загиблі люди;

Одеса — приліт по багатоповерхівці в Одесі.

«Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, — свідомий злочин і затягування війни», — наголосив президент.