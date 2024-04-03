Зроби хід конем: додай до чеку донат на фронтовий пікап

Долучитись до ініціативи можна на касах магазинів EVA, зробивши переказ будь-якої бажаної суми від 1 гривні з 21 березня до 8 травня 2024 року включно. Або ж просто зараз – донатом на сайті проєкту.

Глобальна мета платформи «ГЕРОЙCAR», погоджена командуванням ЗСУ, – 1000 авто для оборонців України. Кошти в межах спільної з EVA ініціативи «Хід конем», будуть спрямовані конкретно на придбання 15 пікапів для легендарної Третьої окремої штурмової бригади, що нині боронить Україну на Східному напрямку фронту. Вартість 1 авто складає в середньому від 240 до 360 тис грн залежно від моделі та комплектації.

«Війна – потребує не лише мужності, сил, але й розуму, стратегічного мислення, як під час гри у шахи. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб завдяки вірним залізним коням від проєкту «ГЕРОЙCAR» наші захисники могли відбивати атаки та наносити нищівні поразки ворогові і зрештою впевнено сказати: «Шах і мат, окупанти». Кінь не головна фігура у шахах, як і авто на фронті, але за допомогою коня можна виграти партію. Саме тому ми з EVA розпочинаємо черговий благодійний збір на фронтових «коней», щоб підвищити шанси військових ЗСУ на стратегічний і тактичний успіх у боротьбі з ворогом», – пояснив Артем Скрипка, керівник благодійного фонду «ГЕРОЙCAR».

Дізнатись детальну інформацію про діяльність та результати роботи проєкту «ГЕРОЙCAR» можна на офіційному сайті.

Долучайтесь до проєкту «Хід конем» на сайті або завітайте до магазинів EVA та робіть перекази на касах! Пам’ятайте, що занадто маленьких донатів не буває. Як і занадто великих. Кожен переказ на підтримку Сил оборони України – дуже важливий для нас і наших захисників, котрі, ризикуючи собою, здобувають Перемогу та мир для України.