Зробила селфі і стрибнула з даху: у Харкові 15-річна дівчинка вкоротила собі віку

Зробила селфі і стрибнула з даху: у Харкові 15-річна дівчинка вкоротила собі віку

Дитина вистрибнула з даху багатоповерхівки.

У Харкові 13 вересня неповнолітня дівчинка стрибнула з даху багатоповерхового житлового будинку. Попередньо, вона гуляла зі своєю подругою, на очах якої і вкоротила собі віку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Харків".

За попередньою інформацією, 15-річна дівчина перед інцидентом гуляла зі своєю подругою містом і розповідала тій про свої наміри. Потім діти пішли до місцевого кафе, де дівчина і запропонувала своїй подружці піднятися на дах дев’ятиповерхового будинку.

Пояснювала вона це красивим заходом сонця, де можна зробити селфі. Начебто, після того, як дівчата зробили світлину, 15-річна дитина віддала телефон подрузі і стрибнула з даху цієї будівлі.

На жаль, смерть настала миттєво. Точні подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва ввечері 6 вересня жінка вистрибнула з 19 поверху вікна багатоповерхівки. Вона загинула на місці.

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