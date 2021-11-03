Зробила зауваження: у центрі Харкова декілька дівчат жорстоко побили жінку

У поліції за фактом того, що трапилося, проводять перевірки.

У центрі Харкова вночі 3 листопада декілька дівчат жорстоко побили 25-річну жінку.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Харківській області.

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Як стало відомо, подія сталася близько 02:30 на вулиці Сумській. Там внаслідок конфлікту між кількома жінками сталася бійка.

“Внаслідок події тілесні ушкодження отримала 25-річна жінка. За адресою виїжджали патрульні поліцейські та співробітники Харківського районного управління поліції №3. Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку. Встановлюються усі обставини події”, — розповіли в Нацполіції області.

У соцмережах пишуть, що постраждалу госпіталізували до лікарні. А причиною конфлікту нібито стало те, що потерпіла зробила зауваження групі дівчат, які голосно поводилися.

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