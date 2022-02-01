Зробили 6 операцій і перелили 12 літрів крові: у лікарні Мечникова розповіли про стан поранених на "Південмаші"

Найважчими залишаються Ігор і Жанна.

У лікарні Мечникова у Дніпрі перебувають четверо поранених під час стрілянини на "Південмаші". Їх стан покращився.

Про це розповів директор лікарні Сергій Риженко.

"В перший день ми провели 4 операції, наступного дня ще дві. Ми бачили велику крововтрату. У Ігоря більше 2 літрів крові, у Жанни - більше 3. В цілому близько 12 літрів крові вже перелито. Жанні більше всіх - майже 4 літри. Куля майже повністю зруйнувала хребець, ми подіставали уламки. Але сьогодні вона рухає ногами, показує все, що може зробити здорова людина", - розповідає Риженко.

Він додав, що у всіх поранених спостерігається позитивна динаміка, а кров для них здали понад 100 людей. Сьогодні двох з них переведуть в інше відділення, а Ігор і Жанна ще перебуватимуть у реанімації.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань шукає свідків, які бачили військовослужбовця Національної гвардії Артемія Рябчука після того, як він влаштував стрілянину на території "Південному машинобудівному заводу" та зумів покинути місто Дніпро.

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