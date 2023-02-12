Зробили неможливе: ТСН отримала кадри відбиття позицій під Бахмутом і взяття в полон "вагнерівців"

Українські оборонці закріпились і відновлюють раніше втрачені позиції на деяких ділянках фронту.

Таку заяву по обіді зробив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

І вже надвечір ТСН отримала відео, з однієї із ділянок фронту, де розташовані ці позиції. Це під Бахмутом. Там лише п'ятеро прикордонників Луганського прикордонного загону зробили дивовижне.

Дізнавшись від розвідки, що велика група "вагнерівців" заходить на позиції, командир групи вирішив атакувати противника.

Під час бою ці п'ятеро бійців знищили 20-ох російських найманців, ще два десятки росіян поїдуть у шпиталь. А ще троє "вагнерівців" тепер в українському полоні.

Додамо, що раніше прикордонники збили російський штурмовик, який бомбардував Бахмут. Йдеться про штурмовик Су-25.

Нагадаємо, під Бахмутом прикордонники розбили чотири групи російських штурмовиків.

Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Впродовж доби 10 лютого тут відбулися рекордні 54 бойові зіткнення. Проте ворогу досі не вдалося перерізати шляхи постачання для українських захисників.

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