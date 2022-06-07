Зробили "весільний" подарунок: на Львівщині молодята подаровані на одруження 100 тисяч гривень передали на потреби ЗСУ

У Львівській області молодята вирішили не робити гучне весілля, а подаровані гроші вкласти у перемогу України.
Вони перерахували 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє Львівська військова адміністрація.
"Напередодні, 6 червня, в одне з відділень банку у Самборі молоде подружжя, яке тільки побралось, перерахувало на потреби Збройних сил України 100 тисяч гривень. Молодята відмовились від гучних забав, відсвяткували весілля у вузькому родинному колі, зібрали кошти, які отримали як подарунок і вирішили допомогти нашим воїнам. Велика шана цій парі за такий вчинок. Щасливого подружнього життя молодятам", - побажали новоспеченому подружжю в Львівській ОВА.
Нагадаємо, що вишиванку Зеленського продали на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів.
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