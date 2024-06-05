Зробив зауваження за гучну музику: в Одесі хлопець холоднокровно застрелив чоловіка (фото)

Після скоєного, підозрюваний втік з місця злочину та ховався у квартирі мами.

В Одесі між двома чоловіками стався конфлікт через гучну музику. Один з них дістав пістолет та холоднокровно застрелив іншого двома пострілами у груди. Підозрюваного вже затримали правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався в ніч з 3 на 4 червня у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. Слідчі встановили, що 28 річний чоловік, який приїхав на вихідні до брата, почув з родичем гучну музику та галас, які лунали з квартири на дев’ятому поверсі.

“Піднявшись, вони постукали у двері, а коли вийшов мешканець оселі, зробили йому зауваження щодо шуму, на що той почав поводити себе агресивно. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет, і, повернувшись, декілька разів вистрелив в одного з них, поціливши у груди. Унаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Брат вбитого сповістив про подію сусідам, а ті – поліцію”, - розповіли в Нацполіції області.

Після скоєного, підозрюваний втік з місця злочину. Проте за годину його затримали поліцейські. Ховався він в квартирі матері у цьому ж районі міста.

“Правопорушником виявився 22-річний житель Одеси. З місця події правоохоронці вилучили незареєстровану на зловмисника зброю, яка попередньо є вогнепальною, та кілька гільз, які з іншими речовими доказами скерують на експертизу. Звідки у підозрюваного зброя, і її походження слідчі будуть встановлювати в ході розслідування. Крім того, у підозрюваного були відібрані біологічні зразки для встановлення стану наркотичного чи алкогольного сп’яніння. За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Підозрюваний затриманий. Поліцейські клопочуть щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - зазначили в поліції.

За скоєне молодикові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що головний суддя Одеси “забув” вказати у декларації нерухомість у Маямі.

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