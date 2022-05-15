"Зробимо все на найвищому рівні": Ткаченко назвав імовірні міста України, де можуть провести "Євробачення-2023"

"Зробимо все на найвищому рівні": Ткаченко назвав імовірні міста України, де можуть провести "Євробачення-2023"

Україна цьогоріч феєрично перемогла на "Євробаченні" і зможе зможе на найвищому рівні провести міжнародний пісенний конкурс у 2023 році.

В Україні і Маріуполь, і Калуш можуть провести "Євробачення-2023", що було б символічно, але наразі поки що рано про це говорити.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону 15 травня.

"Організація такого масштабного форуму - це і не просто, і не дешево, але в України вже є досвід, ми двічі приймали Євробачення. Тому сумнівів, що ми все зробимо на найвищому рівні, у мене немає", - сказав Ткаченко.

Він розповів, що з ним вже контактували кілька європейських міністрів культури, які привітали з перемогою і запропонували свою допомогу в організації "Євробачення-2023".

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra здобув для України перемогу на конкурсі "Євробачення-2022" з великим відривом від конкурентів. У загальному підсумку у сумі балів від глядачів та журі Kalush Orchestra отримав 631 бал, на другому місці опинилася Велика Британія з сумою балів 466, трійку лідерів закриває Іспанія із балами – 459.

Як повідомлялося, гурт Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на переможну пісню Stefania.

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