Зробіть це з лічильниками, бо суми за комуналку злетять: до українців звернулись з попередженням

Повірка лічильників газу та електроенергії / © Держпродспоживслужба

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Українцям нагадали про необхідність обов’язкової повірки лічильників газу та електроенергії. Якщо пропустити встановлені терміни, нарахування за спожиті послуги можуть почати здійснювати за іншими алгоритмами, через що суми у комунальних платіжках ризикують суттєво зрости.

Про законодавчі вимоги щодо перевірки приладів обліку попередили у Держпродспоживслужбі.

Відомство наголошує: відповідно до закону «Про метрологію та метрологічну діяльність», усі побутові лічильники підлягають обов’язковій періодичній повірці.

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За чий рахунок проводяться роботи?

Багатьох споживачів хвилює фінансове питання, проте закон чітко захищає громадян. Періодична повірка, обслуговування та ремонт лічильників (включаючи їх демонтаж, транспортування та монтаж) здійснюються виключно за рахунок компаній-постачальників послуг (газо- та електропостачальних організацій). Навіть якщо прилад є власністю фізичної особи, платити за його перевірку з власної кишені не потрібно.

Які встановлено терміни?

Для кожного типу лічильника діють свої міжповірочні інтервали:

Лічильники газу класу 1,0 — повіряються один раз на 2 роки ;

Лічильники газу класу 1,5 — повіряються один раз на 8 років ;

Лічильники електроенергії — повіряються один раз на 4 роки.

Важливо: Повірка газових лічильників, термін яких уже підійшов, має бути проведена упродовж трьох місяців після завершення опалювального сезону (тобто влітку).

Що буде з нарахуваннями під час зняття лічильника?

Щоб суми за комуналку не «космічно» зросли під час перевірки, діє чітке правило. Якщо на період зняття приладу неможливо одразу встановити інший, розрахунки проводяться за середньомісячним споживанням природного газу за аналогічний період попереднього року.

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Компанія-оператор зобов’язана повернути та встановити ваш повірений лічильник (або безкоштовно замінити його на власний, якщо старий визнано непридатним) у двомісячний строк із дати зняття. Відповідальність за вчасність процедур повністю покладена на суб’єктів господарювання, які постачають вам світло та газ.

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