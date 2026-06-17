"Зробіть висновки з 2023 року": чому Жорін закликав не пов'язувати успіхи на фронті зі швидкою перемогою

Максим Жорін

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Окремі успіхи Сил оборони на фронті не варто пов'язувати з очікуваннями швидкого завершення війни.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

За його словами, досвід 2023 року показав, що навіть значні досягнення на полі бою не означають автоматичної перемоги в короткі терміни.

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«Зробіть висновки з 2023 року. Реальні успіхи на фронті не повинні створювати фантастичні очікування про остаточну перемогу вже за пару місяців», — наголосив Жорін.

Він зазначив, що успішні дії українських військових насамперед можуть посилити позиції України під час можливих переговорів.

«В першу чергу вони можуть дати сильні позиції на переговорах, після чого на нас все одно чекає тривалий шлях боротьби», — вважає військовий.

Росія може посилити удари у відповідь на невдачі на фронті

Жорін також звернув увагу на типову реакцію Росії у випадках, коли окупаційні війська не мають відчутних результатів на передовій.

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«Стандартні відповіді росіян на відсутність відчутних успіхів на передовій — це посилення ударів по тилу, диверсійна діяльність, активізація інформаційних атак», — заявив він.

Військовий закликав тверезо оцінювати ситуацію та бути готовими до того, що навіть за наявності позитивних новин із фронту війна може залишатися тривалим і складним випробуванням для країни.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вже цього, 2026, року може з’явитися вікно для перемовин щодо закінчення війни в Україні.

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