"Зробіть запаси води, їжі та речей першої необхідності": Кличко звернувся до місцевих мешканців

За тривоги мер просить йти до місць для укриття.

Київ вступив у фазу оборони міста: столичних мешканців закликають зробити запаси води, їжі та речей першої необхідності.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У разі повітряної тривоги і увімкнення сирен, він просить йти до укриттів. За словами Кличка, підземні станції відкриті для мешканців у будь який час доби.

"Підготуйте теплі речі, пледи – для того, щоб брати їх на час перебування в укриттях", - наголосив він.

Громадський транспорт та метро в місті працюють, запевнив міський голова. Втім, сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть.

"Я закликаю киян бути особливо пильними: сповіщати про підозрілі предмети та мітки, які закладають диверсанти для коригування вогню ворога. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, російській війська вночі обстріляли ракетами Київ, а зараз у місті та області ведуться бої. В Рівному обстріляли аеропорт, в Херсоні, Сумах та на Донбасі йдуть бої, проте в низці місць українські військові дають гідну відсіч ворогу.