"Зробити батальйон "Парламент" і на два тижні – під Бахмут": комбат "Свободи" прокоментував роботу депутатів

Командир батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади швидкого реагування НГУ Петро Кузик оцінив роботу народних депутатів України під час війни та зробив пропозицію щодо її покращення.

Про це йшлося під час інтерв'ю бійця "Українській правді".

"Взяти, зробити батальйон "Парламент" і на два тижні – під Бахмут. Всі, хто виживе, будуть ідеальними управлінцями для держави (...) У них система цінностей зміниться, їм не потрібні будуть Bentley, iPhone... Вони зрозуміють справжню ціну життя", – запропонував комбат "Свободи" Петро Кузик.

Його відверто обурила робота народних обранців під час повномасштабної війни в Україні.

"Що відбувається в парламенті?! Вони (народні депутати – ред.) в TikTok виставляють один одного, селфі роблять. Б'ються між собою... Не працюють. Це неприйнятно", – додав він.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни добровольчий батальйон "Свобода" бився з окупантами на всіх найгарячіших напрямках: на Київщині, в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Горлівці.

Від січня 2023 року бійці батальйону воювали спочатку в Бахмуті, а останні кілька місяців тримають позиції поблизу знищеного росіянами міста.

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