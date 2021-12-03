"Зробив Білорусь ворожою": Кулеба заявив, що Лукашенко "спалив усі мости у відносинах з Україною"

Лукашенко нещодавно заявив про плани відвідати незаконно анексований Росією Кримський півострів.

Олександр Лукашенко своєю заявою про наміри відвідати незаконно окупований Крим "спалив усі мости" з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.

"Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що планує відвідати окупований Росією Кримський півострів. Це невелика, але дуже важлива деталь набагато більшої картини. Що досягається таким чином? Цією заявою Лукашенко істотно спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України. Таким чином, якщо окремо розглядати деталі цієї загальної картини, може здаватися, що ситуацію ще можна скоригувати, але якщо ці деталі розглянути разом, тоді доводиться визнати, що ситуація досить тривожна", - сказав Дмитро Кулеба.

Крім того, голова МЗС уточнив, що навіть якщо Білорусь наразі не несе прямої військової загрози для України, "факти невблаганні". За словами Кулеби, задля унеможливлення в Україні такого розвитку подій, які склалися на кордонах сусідніх країн, необхідно направити на білоруський кордон відповідну кількість військовослужбовців. Наразі вирішується, де взяти ці ресурси.

"Проблема в тому, що наші можливості небезмежні, оскільки, забираючи військову силу з одного місця, ми знижуємо свою обороноздатність на цій ділянці. Таким чином, зазначена діяльність Білорусі безпосередньо відповідає військовим інтересам Росії. Політичні заяви Мінська наразі є частиною агресивної зовнішньої політики Росії. Також заява Лукашенка щодо визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, здійснене його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою. На цю загрозу потрібно відповідати", - додав Кулеба.

Очільник МЗС зауважив, що наразі українська сторона не фіксує підготовки Білорусі до можливої операцій проти України. Але Україна наразі "на дуже серйозному рівні розглядає сценарій" таку імовірність.

"Ми розглядаємо цей сценарій на дуже серйозному рівні. Ми не виключаємо таку можливість. Поки що ми не бачимо, що білоруська армія готується до операцій проти України або що білоруське керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення. Однак будь-яка потенційна загроза вимагає не лише уваги, а й концентрації ресурсів збройних сил для її пом'якшення", - підсумував він.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь визнає незаконно окупований Крим російським, коли "останній російський олігарх" почне поставляти на півострів продукцію.

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