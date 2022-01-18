Зробив невдале сальто: у Львові 12-річному хлопчику з переломом провели ризиковану аутотрансплантацію

Спершу дитині поставили хибний діагноз і тому неправильно лікували.

У Львові прооперували хлопчика, який зробив невдале сальто і травмував руку. 12-річний Юрко переніс 3 операції та 5 місяців лікування через те, що йому поставили неправильний діагноз.

Про це повідомляє "Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова".

Ще влітку 12-річний Юрчик із Львівщини, граючись із братом, впав на руку. В результаті він отримав перелом передпліччя (променевої та ліктьової кісток) з одночасним зміщенням. Такий діагноз поставили лікарі і почали лікування.

Втім, стан хлопчика за місяць не поліпшився - рука почала втрачати чутливість, а пальці почали затерпати і до них погано надходила кров. Юрко не міг зігнути кінцівку, чи взяти до руки олівець.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Фахівці "Першого територіального медичного об'єднання міста Львова" перевірили руку дитини і виявили, що раніше їй встановили непраивльний діагноз, через що 5 місяців лікування були марними.

"У хлопця не просто перелом, пошкоджено ліктьовий нерв. Саме він відповідає за рухи та відчуття температури, болю і тиску. Під час падіння нерв зачепили гострі краї кісточки у середній третині передпліччя глибоко між м’язами. Потрібна була реконструкція ліктьового нерву", - йдеться в повідомленні.

Хірурги медзакладу вирішили не зволікати і негайно прооперувати хлопчика. Під час втручання вони виявили, що краї нерву настільки пошкоджені, що відстань між ними не дозволяє його сполучити.

"Єдиний, хоча й дещо ризикований, вихід: аутотрансплантація – пересадка нерва із іншої ділянки кисті, де немає моторних волокон, а тільки чутливі. Це складна мікрохірургічна операція. Частинку нерва хірурги беруть з тильної поверхні кисті. З'єднати його з пошкодженими кінчиками - як зшити розірвану волосину. Втручання доводиться виконувати із застосуванням високоточного мікроскопу. Попри ризики, воно мунуло успішно", - розповіли медики.

На 4 добу після операції хлопчик почав відчувати імпульси в кінчиках пальців, які раніше були нечутливими. Попереду у дитини тривала реабілітація.

Нагадаємо, що колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош потрапив на операційний стіл. До цього його обстежили і одразу провели хірургічне втручання.

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