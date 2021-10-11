Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Освідчився коханій і поїхав на заробітки: подробиці ДТП у Польщі, в якій загинули двоє молодих українців

Освідчився коханій і поїхав на заробітки: подробиці ДТП у Польщі, в якій загинули двоє молодих українців

Фото: se.pl

Причини ДТП встановлює поліція.

У м. Катовіце, що в Польщі, у ДТП загинуло двоє молодих жителів Тернопільської області - 20-річний Ростислав та 22-річний Віталій. Їхній автомобіль на швидкості злетів з дороги та врізався у дерево. 

Про це пише Оbozrevatel. 

За даними поліції, автомобіль Opel Astra, в якому їхали молоді українці, раптово злетів з дороги та врізався у дерево. Від удару автомобіль зігнуло навпіл, а дерево буквально вирвало з корінням. На місці ДТП загинули молоді українці. Очевидці аварії стверджують, що автомобіль українців їхав на великій швидкості. 

Загиблі 20-річний Ростислав та 22-річний Віталій були родом із м. Бучач Тернопільської області. Покійні дружили та разом поїхали на заробітки в Польщу. У Ростислава вдома залишились мати та сестра, його батько ж працює у Польщі. 22-річний Віталій поїхав на роботу в Польщу, щоб заробити гроші на весілля. Перед смертю він освідчився своїй дівчині та хотів самостійно заробити кошти на весілля. У хлопця залишилась мати та дві сестри, батько Віталія також працює у Польщі. 

Наразі польські правоохоронці встановлюють причини ДТП. 

Нагадаємо: 

Новини світу: двоє українців загинули у моторошній ДТП у Польщі

Новини світу: двоє українців загинули у моторошній ДТП у Польщі
Наступна публікація