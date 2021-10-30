Зробив ще одні двері: під Одесою чоловік на авто влетів у стіну будинку пенсіонера

Зробив ще одні двері: під Одесою чоловік на авто влетів у стіну будинку пенсіонера

У аварії ніхто не постраждав, але в стіні будинку утворилася дірка.

У Одеській області пенсіонер на авто не впорався з керуванням і влетів у приватний будинок, розтрощивши стіну.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.

Подія сталася сьогодні, 30 жовтня, близько другої години ночі у селі Вільшанка Савранської ОТГ. ВодійVolkswagen не впорався з кермуванням та в’їхав у будинок 80-річного місцевого жителя. На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Зі слів 64-річного чоловіка, причиною ДТП став туман. Правоохоронці перевіряють водія на вміст алкоголю у крові, вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, що у Дніпрі через неуважність водія автобуса сталася потрійна ДТП. Некерований транспорт, який водій забув поставити на ручник, влетів у припарковані авто.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання