"Зроблено все максимально підступно": Безугла – про своє відкликання з посади в оборонному комітеті

Мар'яна Безугла наголосила, що не збирається уступати і йти із посади.

Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови. Нардепка від "Слуги народу" емоційно відреагувала на рішення про намір свої колег про її відкликання з посади та відмовилася визнавати його легітимність.

Свої думки Безугла виклала у Facebook.

"Отже, щодо мого начебто "відкликання" з посади заступниці Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки: Рішення згідно Закону може бути прийняте тільки в залі. Це лише рекомендація від Комітету. Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували", - написала ображена нардепка.

Безугла також наголосила, що не збирається уступати і йти із посади.

"Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди", – підсумувала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, стало відомо, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Скандали навколо Мар'яни Безуглої

Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань і неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

Зокрема, раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.

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