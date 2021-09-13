"Зроблено з любов'ю": на Волині розгорівся скандал через бирки для новонароджених

На бирці написано, що "продукт" містить 50% від мами і 50% від папи і зроблений з любов'ю.

У Нововолинську Волинської області у пологовому будинку вирішили креативно підійти до бирок для новонароджених.

Про це повідомили на сайті Нововолинської центральної міської лікарні.

"Друзі, у нас мега крута новина для вас. Відтепер в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП "НЦМЛ" при народженні ваша дитинка отримує власну бирочку. Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю", - йдеться в публікації лікарні.

На бирці вказано ім'я дитини, дата народження, час і вага. Також написано, що "продукт" містить 50% від мами і 50% від папи і зроблений з любов'ю.

Жінки такий креатив пологового будинку оцінили:

Можна нам виписати за 2012 в 2016 рік такі?. А то тільки прищепку з пуповини зберігаємо, соску першу і локони.

Дуже класно. Чому колись такого не було?

Народжувала у 2018 . Ніякої бирочки не дали, а я б хотіла таке зберегти на пам’ять .

Дуже класно! Де ви буди з тою ідеєю в червні?

Втім знайшлися й ті, які таку творчість у пологовому будинку розкритикували:

Ні, це не мило! Знаки із етикетки для одягу. Дитина - не річ, вона - людина. А якщо дитину народжує одинока мама і тато відмовився визнавати батьківство? Їй як на цей "цінник" реагувати? І чому дитину "зроблено"? Вона у нормальній ситуації народжена з любов‘ю.

Зокрема, голова секретаріату депутатського об'єднання "Захист прав дитини - пріоритет держави" Людмила Волинець зазначила, що не сприймає таке ставлення до народження людини.

"І де ж повага до дитини? Або до її батьків? Про які права дитини тут йдеться?", - написала вона.

Нагадаємо, як народити дитину і не збожеволіти і що робити, щоб уникнути післяпологової депресії.

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