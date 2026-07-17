Зробив з уразливих людей рабів: на Тернопільщині викрили директора інтернату-рабовласника (фото)

Директора психоневрологічного інтернату викрили на торгівлі людьми / © Офіс Генерального прокурора

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У Тернопільській області викрили схему примусової праці мешканців психоневрологічного інтернату. Директор закладу систематично відправляв хворих на важкі роботи, а отримані гроші забирав собі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, директор інтернату використовував уразливий стан людей віком від 30 до 79 років, які мали психічні розлади. Мешканців закладу залучали до роботи на приватних господарствах, будівельних об’єктах, а також до прибирання кладовищ. За один день «замовники» платили від 150 до 450 грн, які, як вважає слідство, забирав директор.

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Клієнти заздалегідь узгоджували з керівником інтернату характер і час виконання робіт, а також передавали гроші. Після цього посадовець давав персоналу вказівки випустити мешканців за межі установи.

Правоохоронці задокументували випадки примусової праці та передавання коштів. Під час обшуків вони також знайшли чорновики, у яких обліковувалися такі випадки.

Директору інтернату повідомили про підозру у торгівлі людьми.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців закладу. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Директора психоневрологічного інтернату викрили на торгівлі людьми / © Офіс Генерального прокурора

Директора психоневрологічного інтернату викрили на торгівлі людьми / © Офіс Генерального прокурора

Директора психоневрологічного інтернату викрили на торгівлі людьми / © Офіс Генерального прокурора

Директора психоневрологічного інтернату викрили на торгівлі людьми / © Офіс Генерального прокурора

До слова, у Києві судитимуть групу осіб, які під виглядом реабілітаційного центру утримували людей у трудовому рабстві. Зловмисники забирали у пацієнтів документи, забороняли їм спілкуватися з рідними та змушували безоплатно працювати на будівництві, привласнюючи зароблені гроші. Від дій злочинців постраждало 11 осіб, яких утримували в неналежних умовах.

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