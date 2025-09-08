Удари по російським НПЗ

Реклама

Ефективність українських ударів по цілях в Росії зросла.

Про це військовий експерт, засновник БФ «Закриємо небо України», генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко сказав в етері «КИЇВ24».

За словами Романенка, тепер РФ не встигає відновлювати об’єкти після українських ударів, що свідчить про збільшення їхньої ефективності.

Реклама

Водночас нові атаки дедалі частіше спрямовані на заводи та шляхопроводи, які безпосередньо забезпечують підрозділи армії РФ.

Раніше ми писали про те, що дрони атакували два російські нафтопереробні заводи – Волгоградський НПЗ та підприємство у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край). Атаку на завод у Слов’янську-на-Кубані зняли на відео.