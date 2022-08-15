Зросла кількість загиблих у результаті вибуху міни в Затоці

У Затоці Одеської області 14 серпня вибухнула міна, у результаті чого загинули люди.
Кількість загиблих внаслідок вчорашнього вибуху міни в курортній Затоці зросла до трьох осіб.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, ще двоє людей перебувають в лікарні.
За даними поліції, постраждали п’ятеро людей. Поліцейські розпочали провадження за фактом нещасного випадку.
Правоохоронці закликають не ігнорувати заборону виходити на узбережжя Чорного моря та купатися у водоймі.
Нагадаємо, Сумщина – найбільш замінована зі звільнених територій України.
Як повідомлялося, в гирлі Дунаю на міні підірвалося судно, а в районі Коблевого двоє чоловіків загинули під час купання.
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