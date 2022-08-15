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Зросла кількість загиблих у результаті вибуху міни в Затоці

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Зросла кількість загиблих у результаті вибуху міни в Затоці

Фото: pixabay.com

У Затоці Одеської області 14 серпня вибухнула міна, у результаті чого загинули люди.

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього вибуху міни в курортній Затоці зросла до трьох осіб.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

За його словами, ще двоє людей перебувають в лікарні.

За даними поліції, постраждали п’ятеро людей. Поліцейські розпочали провадження за фактом нещасного випадку.

Правоохоронці закликають не ігнорувати заборону виходити на узбережжя Чорного моря та купатися у водоймі.

Нагадаємо, Сумщина – найбільш замінована зі звільнених територій України.

Як повідомлялося, в гирлі Дунаю на  міні підірвалося судно, а в районі Коблевого двоє чоловіків загинули під час купання.

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Дата публікації
Перегляди
1313
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