Зросла кількість загиблих у результаті вибуху міни в Затоці

У Затоці Одеської області 14 серпня вибухнула міна, у результаті чого загинули люди.

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього вибуху міни в курортній Затоці зросла до трьох осіб.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, ще двоє людей перебувають в лікарні.

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За даними поліції, постраждали п’ятеро людей. Поліцейські розпочали провадження за фактом нещасного випадку.

Правоохоронці закликають не ігнорувати заборону виходити на узбережжя Чорного моря та купатися у водоймі.

Нагадаємо, Сумщина – найбільш замінована зі звільнених територій України.

Як повідомлялося, в гирлі Дунаю на міні підірвалося судно, а в районі Коблевого двоє чоловіків загинули під час купання.

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