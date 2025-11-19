ТСН у соціальних мережах

Зросла кількість загиблих та поранених у Тернополі — Клименко

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 10 осіб, ще 37 — постраждали.

Через удар РФ по Тернополю 19 листопада зросла кількість загиблих та поранених. Цифри становлять 10 і 37 відповідно.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За його даними, пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній спалахнула пожежа, в іншій — руйнування з 3-го по 9-й поверх.

«Станом на 10:00: 10 загиблих, 37 поранених (з яких 12 — діти)», — констатував Клименко.

Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир.

«Є люди і під завалами. Працюємо максимально обережно — кожна хвилина може означати врятоване життя», — додав він.

На місце атаки залучені авіація, мобільні центри швидкого реагування, «Дельта», кінологи, важка інженерна техніка. Підтягують сили із сусідніх областей. З потерпілими працюють психологи.

«Розгорнуто Пункти Незламності, мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею. Поліція може обмежувати доступ до пошкоджених обʼєктів — прохання дотримуватися встановлених правил. Це виключно заради безпеки людей та збереження майна», — зазначив голова МВС.

Нагадаємо, під час масованої атаки 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. У місті сталися влучання у житлові багатоповерхівки, є загиблі та поранені.

«У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, сталися значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло», — повідомив український лідер Володимир Зеленський.

