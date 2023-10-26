Зросла кількість жертв серед українців у Ізраїлі та Газі: подробиці

Внаслідок війни між Ізраїлем на ХАМАСом загинули вже 24 людини, ще 6 поранено і одна людина зникла безвісти.

Зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Нині відомо вже про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти.

Про це ТСН.ua повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти. У Секторі Гази — 3 загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також 6 поранених, із яких 3 дітей", - розповів Ніколенко.

За його словами, громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.

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Нині відомо, що 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок. Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту наразі не працює.

"Можливості виїхати наразі немає. Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей", - додав Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий відкласти введення військ до Сектора Гази для того, щоб приділити більше часу переговорам щодо звільнення заручників.

Своєю чергою, видання The Wall Street Journal інформує, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вирішила відкласти проведення наземної операції на території Сектора Гази до кінця поточного тижня, щоб Сполучені Штати мали більше часу на посилення ППО на Близькому Сході.

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