Зростання цін на пальне в Україні: експерт відповів, чого очікувати від 1 липня

Буде відбуватися умовно кажучи змішування пального за старими податками і пального, яке буде надходити з 1 липня вже за новою системою оподаткування.

Зростання цін на пальне в Україні не стане раптовим. Націнки заправних станцій будуть зменьшені, по 2-3 гривні на літр. Тож вартість не підніметься одразу від 1 липня, але зростатиме поступово.

Про це сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн під час телемарафону.

"Насамперед треба сказати, що 1 липня нічого не відбудеться. Не буде такого, що ми прокинемося і побачимо на заправках якісь нові цінники. Трейдери навезли багато пального ще у травні, в червні теж, ми бачимо, постачання дуже великі. Буде відбуватися умовно кажучи змішування пального за старими податками і пального, яке буде надходити з 1 липня вже за новою системою оподаткування. І це буде гарантувати такий плавний процес переходу, відповідно й підвищення цін", - зазначив експерт.

На його думку, можна буде підбивати підсумки цього повернення десь наприкінці липня-серпні 2023-го.

"Податкова складову на бензин зростає на 11 гривень за літр, на дизпальне - на 8 гривень за літр, на скраплений газ - на 3 гривні за літр... Якщо буде стабільна закупівельна вартість, якщо буде поточна прибутковість заправних станцій, то ціни мають зрости на таку величину. Однак, я все ж таки думаю, що націнки заправних станцій будуть зменьшені", - додав він.

За словами Куюна, зростанні цін на пальне в Україні очікують у діапазоні 2-3 гривні на літрі.

"Ба більше, сподіваємося, що буде знижуватися світова ціна на нафтопродукти і тим самим можна буде запобігти настільки великому зростанню", - додав експерт.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що в Україні від 1 липня 2023 року скасують пільги і повернуть 20% ПДВ на всі види пального.

Нагадаємо, деякі АЗС, готуються до повернення довоєнних акцизів. Тож вже підняли ціни.

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