Зростання ціни на газ: "ЗА МАЙБУТНЄ" пропонує компенсувати різницю місцевим радам

Комунальні та державні заклади по всій Україні вимушені закуповувати газ дорожче.

Через відмову газових компаній надавати послуги за цінами, зафіксованими в Меморандумі про не підвищення тарифів, комунальні та державні заклади по всій Україні були вимушені закуповувати газ дорожче навіть у постачальника «останньої надії».

Депутатська група «Партія «За Майбутнє» пропонує передбачити в проєкті Закону «Про державний бюджет на 2022 рік» субвенцію місцевим громадам для оплати послуг газопостачання для комунальних закладів на період опалювального сезону. Про це заявив народний депутат Ігор Палиця у фейсбуці.

«Розуміючи, що ці структури не зможуть утримувати ціни, команда партії «ЗА МАЙБУТНЄ» в Луцькій міській раді заздалегідь уклала прямий договір із «Нафтогазом» про забезпечення всіх комунальних установ до кінця опалювального сезону за тарифом 16,8 грн/куб та прямий договір ДКП «Луцьктепло» із «Нафтогазом» для потреб бюджетних організацій за тарифом 16,4 грн/куб. Але так зробили не в усіх регіонах. Наприклад, Одеський державний медичний центр реабілітації матері та дитини при МОЗ був вимушений у жовтні купувати газ по 29,76 грн/куб, Харківський обласний театр для дітей та юнацтва — по 39,15 грн/куб. Така ситуація склалася в багатьох регіонах України», — заявив Ігор Палиця.

Він наголосив, що навіть тариф постачальника останньої надії, на який після 25 жовтня перейшли комунальні заклади, вищий за зафіксований у Меморандумі «Нафтогазу» з місцевими громадами.

«Постановою від 25 жовтня уряд зобов’язав «Нафтогаз» до 30 листопада забезпечувати паливом комунальні та державні заклади за тарифом постачальника «останньої надії» — 16,8 грн/куб. І навіть ця ціна вища за ту, яка зафіксована в Меморандумі центральної влади з «Нафтогазом» та місцевими громадами. Тож багато населених пунктів в Україні будуть вимушені шукати кошти, щоб забезпечити газом і теплом лікарні, школи та дитсадки на цей опалювальний сезон. Найбільше це стосується невеликих сіл і містечок, зокрема, райцентрів», — заявив Ігор Палиця.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про тарифи на світло та тепло цього опалювального сезону.