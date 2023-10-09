Зростання інфляції в Україні: як і на що за рік зросли ціни – Держстат

Підскочили ціни практично на всі торвари.
В Україні зростає інфляція після двомісячного зниження. Порівняно з вереснем 2022 року ціни в країні підскочили на 7,1%. Окремо виділити групу товарів, вартість яких стала вищою, важко, тому що здорожчало практично все.
Про це повідомляє Держстат.
За даними фахівців, найбільше в Україні піднялися ціни на послуги ресторанів та готелів. За рік вартість сервісу здорожчала на 16,9%.
Що в Україні помітно здорожчало
- послуги ЖКГ зросли у ціні на 13,2%;
- різні товари та послуги – на 13,5%;
- освіта – на 12,7%;
- алкоголь та тютюнові вироби – на 11,6%;
- охорона здоров'я здорожчала на 9,9%;
- транспорт (пальне та мастила, а також залізничні та автомобільні пасажирські перевезення) – на 6%.
Трохи менше – на 5,8% – здорожчали їжа та безалкогольні напої, а також зв'язок (на 4,5%).
Що в Україні не здорожчало
Ціни на відпочинок та культуру піднялися на 2,8%. А одяг та взуття, за даними Держстату, взагалі здешевшали на 3%.
Ціни на продукти
Загалом же за місяць продукти харчування в Україні здешевшали на 0,6%.
- хлібопродукти – на 0,6%;
- фрукти – на 5,1%;
- соняшникова олія – на 1,6%;
- риба та продукти з риби – на 0,4%.
Втім, на деякі позиції ціни зросли. Так:
- яйця подорожчали на 12,3%;
- масло – на 1,3%;
- цукор – на 1,2%.
- Як в Україні змінилися ціни на їжу
Як вже повідомляв ТСН.ua, в Україні восени 2023-го знизилася вартість борщового набору.
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