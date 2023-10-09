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Зростання інфляції в Україні: як і на що за рік зросли ціни – Держстат

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Зростання інфляції в Україні: як і на що за рік зросли ціни – Держстат

В Україні зростає інфляція / Фото: ТСН.ua

Підскочили ціни практично на всі торвари.

В Україні зростає інфляція після двомісячного зниження. Порівняно з вереснем 2022 року ціни в країні підскочили на 7,1%. Окремо виділити групу товарів, вартість яких стала вищою, важко, тому що здорожчало практично все.

Про це повідомляє Держстат.

За даними фахівців, найбільше в Україні піднялися ціни на послуги ресторанів та готелів. За рік вартість сервісу здорожчала на 16,9%.

В Україні зростає інфляція після двомісячного зниження Фото: Держстат / ©
В Україні зростає інфляція після двомісячного зниження Фото: Держстат

Що в Україні помітно здорожчало  

  • послуги ЖКГ зросли у ціні на 13,2%;
  • різні товари та послуги – на 13,5%;
  • освіта – на 12,7%;
  • алкоголь та тютюнові вироби – на 11,6%;
  • охорона здоров'я здорожчала на 9,9%;
  • транспорт (пальне та мастила, а також залізничні та автомобільні пасажирські перевезення) – на 6%.

Трохи менше – на 5,8% – здорожчали їжа та безалкогольні напої, а також зв'язок (на 4,5%).

Що в Україні не здорожчало 

Ціни на відпочинок та культуру піднялися на 2,8%. А одяг та взуття, за даними Держстату, взагалі здешевшали на 3%.

Ціни на продукти

Загалом же за місяць продукти харчування в Україні здешевшали на 0,6%.

  • хлібопродукти – на 0,6%;
  • фрукти – на 5,1%;
  • соняшникова олія – на 1,6%;
  • риба та продукти з риби – на 0,4%.

Втім, на деякі позиції ціни зросли. Так:

  • яйця подорожчали на 12,3%;
  • масло – на 1,3%;
  • цукор – на 1,2%.
  • Як в Україні змінилися ціни на їжу

Як вже повідомляв ТСН.ua, в Україні восени 2023-го знизилася вартість борщового набору. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН онлайн | Телемарафон "Єдині новини" онлайн | 1+1 онлайн | Новини України

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Дата публікації
Перегляди
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