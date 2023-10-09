Зростання інфляції в Україні: як і на що за рік зросли ціни – Держстат

В Україні зростає інфляція після двомісячного зниження. Порівняно з вереснем 2022 року ціни в країні підскочили на 7,1%. Окремо виділити групу товарів, вартість яких стала вищою, важко, тому що здорожчало практично все.

Про це повідомляє Держстат.

За даними фахівців, найбільше в Україні піднялися ціни на послуги ресторанів та готелів. За рік вартість сервісу здорожчала на 16,9%.

В Україні зростає інфляція після двомісячного зниження Фото: Держстат

Що в Україні помітно здорожчало

послуги ЖКГ зросли у ціні на 13,2%;

різні товари та послуги – на 13,5%;

освіта – на 12,7%;

алкоголь та тютюнові вироби – на 11,6%;

охорона здоров'я здорожчала на 9,9%;

транспорт (пальне та мастила, а також залізничні та автомобільні пасажирські перевезення) – на 6%.

Трохи менше – на 5,8% – здорожчали їжа та безалкогольні напої, а також зв'язок (на 4,5%).

Що в Україні не здорожчало

Ціни на відпочинок та культуру піднялися на 2,8%. А одяг та взуття, за даними Держстату, взагалі здешевшали на 3%.

Ціни на продукти

Загалом же за місяць продукти харчування в Україні здешевшали на 0,6%.

хлібопродукти – на 0,6%;

фрукти – на 5,1%;

соняшникова олія – на 1,6%;

риба та продукти з риби – на 0,4%.

Втім, на деякі позиції ціни зросли. Так:

яйця подорожчали на 12,3%;

масло – на 1,3%;

цукор – на 1,2%.

Як в Україні змінилися ціни на їжу

Як вже повідомляв ТСН.ua, в Україні восени 2023-го знизилася вартість борщового набору.

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