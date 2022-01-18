На скільки зросли пенсії за віком в Україні за один рік? / pixabay.com

Зростання пенсії в Україні за рік: хто отримав надбавку до 23 тисяч, а хто менше 170 грн?

Зростання пенсії в Україні за рік: хто отримав надбавку до 23 тисяч, а хто менше 170 грн?

Як з січня 2021 року до січня 2022 підвищилася в Україні середня пенсія — дізнайтеся в матеріалі ТСН.ua.

Згідно зі Звітом про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, який був опублікований на офіційному сайті Пенсійного Фонду, на 1 січня 2022 року розмір середньої пенсії за віком становить 3944,81 грн (на 1 січня 2021 року він становив 3538,97 грн). Тобто пенсія за віком зросла за рік на 405,84 грн.

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 1 січня 2022 року

При цьому найменший ріст за рік помітний у соціальної пенсії, яка станом на 1 січня 2022 року становить 1955,65 грн (на 1 січня 2021 року її розмір становив 1786,06). За минулий рік соціальна пенсія зросла на 169,59 грн.

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 1 січня 2021 року

А найбільше зросла пенсія у суддів. На 1 січня 2022 року розмір довічного утримання суддів становить 90 822,18 грн. Тоді як на 1 січня 2021 року розмір цієї пенсії становив 67 961,39 грн. Тобто ця пенсія зросла за рік аж на 22 860,79 грн.

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