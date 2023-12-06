Зростання вартості є неминучим: у "Нафтогазі" розповіли, що буде із цінами на газ

Міжнародні партнери закликають до лібералізації цін на енергію, зокрема на газ та електроенергію.

Цього опалювального сезону ціни на газ не зміняться, однак в подальшому його вартість зросте.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

Він наголосив, що реформа із запровадження ринку енергії в Україні є "неминучою". Передусім йдеться про пріоритетні умови від США для фінансової підтримки України.

"Є відомий всім нам документ про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ. Але все ж таки строки запровадження реформи ринку енергії будуть залежати від рішення української держави і від фактичної ситуації, яка складається у нас всередині країни", - підкреслив Чернишов.

Однак він запевнив, що під час лібералізації цін на енергію повинна бути враховована ситуація із війною та стабільністю.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" закликали українців слідкувати за кольором газу. Чому це важливо - читайте ТУТ.

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