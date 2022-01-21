Зростання захворюваності на ГРВІ і COVID: в Ужгороді школярів перевели на дистанційку

Зростання захворюваності на ГРВІ і COVID: в Ужгороді школярів перевели на дистанційку

Така форма навчання буде тривати два тижні.

В Ужгороді навчальні заклади переходять на дистанційне навчання.

Про це повідомила пресслужба міської ради в Facebook.

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"Від понеділка, 24 січня, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода - карантин з дистанційною формою навчання. Вводять його на два тижні (до 7 лютого - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Карантин стсоується також до міських художніх і спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Зазначається, що рішення ухвалили через зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання і COVID-19. Так, епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в місті перевищено в 2,2 рази. Крім того, лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу "А".

Як повідомлялося, на Закарпатті вперше підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон". Наразі в області продовжує домінувати штам коронавірусу "Дельта". Наразі появу "Омікрону" виявили ще у 8 регіонах: Київ, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Львівська області.

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