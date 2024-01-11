Зростають ціни на картоплю: Україна почала імпортувати продукт з Польщі, Литви та Латвії

Україна розпочала імпортувати картоплю із ЄС, тому що ціни там зараз нижчі, проте найближчим часом здорожчання зафіксують і там. А це призведе до необхідності збільшувати оптові ціни на продукцію і в Україні, щоб імпорт і далі мав сенс.

Ціни на картоплю в Україні, які на початку 2024 року підскочили до 15-20 гривень за кілограм, зростатимуть й надалі. Тож до країни від 4 січня почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії, що вимірюються сотнями тонн.

Про це повідомляють аналітики міжнародної платформи для плодоовочевого бізнесу EastFruit.

“Наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію, як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро", – зауважує економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

За його словами, за рік ціни на цей товар зросли в 3,5-4,0 раза. А за останні три тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах Євросоюзу, що зробило імпорт картоплі економічно доцільним.

Чому зросли ціни на картоплю в Україні?

Виробники переважно посилаються на традиційний фактор несприятливих погодних умов, які негативно вплинули на якість і врожайність картоплі в Україні, проте Андрій Ярмак звертає увагу на більш фундаментальні причини.

Фахівець пояснює, що протягом кількох сезонів поспіль оптові ціни на картоплю в Україні переважно не покривали витрат на її вирощування у професійних господарствах, змушуючи багатьох професійних картоплярів економити буквально на всьому, зокрема й на якісному посівному матеріалі.

"Це, своєю чергою, призводило до зниження якості продукції, що обмежувало можливості експорту навіть у ті країни, куди Україна мала можливість постачати продукцію”, – зазначає експерт ФАО.

Обсяги виробництва картоплі знизилися, оскільки багато дрібних виробників картоплі переналаштувалися на інші культури, зокрема на цибулю, моркву, капусту або буряк.

"Населення, після збільшення площ у 2022 році та подальшого падіння цін на ринку, також знизило масштаби вирощування. Це в сукупності з не найсприятливішими погодними умовами та сформувало дефіцит якісної продовольчої картоплі на ринку України”, – пояснює Андрій Ярмак.

Стан ринку картоплі в Європі позначився на ситуації в Україні

Наразі заводи з переробки картоплі відчувають найгостріший дефіцит сировини. Аналогічна ситуація і на ринку свіжої картоплі. Головна причина – це затяжні дощі в основних країнах-виробниках картоплі на Півночі Європи, які призвели до неможливості збирання продукції в оптимальні для цього терміни. У результаті, і переробники, і супермаркети змушені продовжувати закупівлі продукції в південних країнах ЄС, що роздуває ціни в цих регіонах.

Картопля ж, що залишилася не прибраною в північних регіонах, за словами фермерів та експертів ринку, часто не відповідає мінімальним якісним параметрам як для переробки, так і для потреб свіжого ринку. Тому, не виключено, що вона так і не потрапить на ринок, навіть коли збирання буде завершено.

Заборона на препарати для запобігання проростанню картоплі під час зберігання в ЄС

Заборона на спеціальні препарати для зберігання призводить до необхідності тримати картоплю за нижчої температури, але цей вид зберігання не є настільки ж ефективним.

"Тож, окрім зростання витрат на зберігання у 2-4 рази, картоплярі ЄС також говорять про різке зростання втрат картоплі під час зберігання, адже вимоги до якості продукції ніхто не скасовував", – йдеться у поясненні фахівців.

Нагадаємо, за словами аналітика "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максима Гопко, вартість картоплі на оптовому ринку протягом останнього місяця зросла на 72%. А українські супермаркети продають овоч по 24 гривні за кілограм.

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