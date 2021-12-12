Зручність, за яку доводиться платити смертями та каліцтвом: фальшиві автошколи процвітають в Україні

Водійські права в Україні можна придбати в середньому за 600 доларів.

В Україні кожні 3 хвилини стається ДТП і кожні 15 хвилин з постраждалими.

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Про сумну статистику на українських дорогах та як і за скільки учні автошколи отримують посвідчення водія, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Права за хабарі

Щороку в Україні 400 тисяч осіб отримують водійські посвідчення.

Більшість учнів українських автошкол зізнаються - на права вони з першого разу іспити не складали, а платили за послугу щонайменше 600 доларів, іноді, навіть без уроків в автошколі.

"Загальна сума всього 600 доларів. Я вніс 50% відсотків суми, дав фотографії. Після чого я був автоматично записаний у автошколу, про яку я не маю жодного уявлення. Рівно за 2 місяці я зустрівся з посередником знову і дав іншу частину суми", - розповідає один із тих, хто отримав права.

Віддавши посереднику з МРЕО всі гроші, чоловік без проблем склав теоретичний іспит.

Що стосується практичних занять - водіння, то автошколи навчилися його обходити навіть, зважаючи на те, що вже рік екзамен фільмується на відеокамеру, і майбутній водій обов’язково має проїхатися на автодромі та містом.

"Камера встановлюється в районі лобового скла і дивиться на мене, на верхню половину тулуба, руки та роботу педалями вона не фіксує. Інструктор говорить, щоб педалі ногами в жодному разі не торкався, він цим усім займається, а якщо потрібна підказка, просить в голос не говорити, бо підкаже жестами", - розповідає анонім.

Ця дуже хитра й відпрацьована схема діє по всій країні – розповідають в організацій "Права без хабарів".

"Це дуже прибуткова система, яка прикривається. В групі з 30 осіб переважно складають чесно лише 2-3 особи - це 10%", - розповідає активіст.

Підтвердження того, що права отримати не так вже й важко за гроші можна, запитавши у родичів, друзів чи знайомих. Більшість зізнається, щоб отримати "заплатили".

"Школа не дуже зацікавлена чесно навчати, бо тоді вони будуть менше передавати в сервісний центр, а сервісний центр може забрати в них ліцензію, а ліцензія їхній хліб! По суті школи зараз стали підрозділом сервісного центру МВС, і вони мусять збирати хабарі з учнів. Львіський сервісний центр я підрахував -в місяць вони передають на гору 3 мільйони хабарів, які їм несуть за посвідчення водія", - розповідає активіст руху "Права без хабарів".

Приходять з правами і не знають, куди вставляти ключ

Як розповідає Валерій, власник і викладач столичної автошколи., він працює вже 5 років, тож добре знає рівень підготовки майбутніх водіїв.

"У нас є такі студенти, які звертаються до нас з правами, і коли ми посадили його в машину: каже, "Валерій ,вибачте, але я не знаю, як вставити ключ". Пряма мова. Так і каже: "Я жодного разу в машині не була! Кажу як є!" Тобто людина сідає в машину з водійським посвідченням і не знає де навіть ключ вставляти", - розповідає власник автошколи Валерій Качалий.

Це результат добре продуманих схем на ринку автошкіл, які дозволяють українцям права мати, а знання кермувати автомобілем- ні.

"По суті школа виступає посередником між сервісним центром і учнем і можливістю отримати заповітне водійське посвідчення. В якому плані посередником? В школі існує конвеєр і директор каже: "У нас має бути в школі якнайбільше учнів, які не здають самостійно, тому що ми заробляємо на цьому кошти", - говорить Валерій.

Сам чоловік зізнається, що так заробляти принципово не захотів.

"Нашу політику зрозуміли в сервісних центрах – що ми будемо працювати так, що ми приведемо учнів, які готові і які будуть складати іспит! Декому це не сподобалося, тиск відчувався. Нам начальник сервісного центру навіть казав: "Може ви вже закриєтеся пошвидше, ви вже так всіх достали", - розповідає Валерій.

Апогей конфлікту між контрольним органом – регіональним сервісним центром МВС та школою Валерія стався торік.

"Вирішили вдарити адміністративним важелем по автошколі. Що вони зробили? Викликали нас на комісію, де сказали, що через три дні вже комісія буде розглядатися питання про припинення діяльності нашого закладу. Це може бути з кожною автошколою. Тільки директор автошколи йде у розріз з думкою представника контролюючого органу - його зразу можуть викликати на комісію і знайти в нього будь -які недоліки", - розповідає Валерій.

Він говорить, що комісія дала 30 днів його автошколі на виправлення сумнівних недоліків, але, не дочекавшись встановленого строку, взяла й позбавила школу акредитації. Та пішла до суду й виграла в першій інстанції

"Ми вперше в Україні виграли суд проти регіонального сервісного центру щодо діяльності атвошкіл", - розповів чоловік.

Та судитися звичайній автошколі із сервісним центром МВС - то справа непроста. Школа вже дійшла до Верховного суду. Тож, тепер слово за ним.

Немає інституту підготовки інструкторів

Більша частина випускників українських автошкіл, які не знають правил дорожнього руху і не вміють кермувати - жахлива реальність, й одна з причин шаленої кількості ДТП в Україні.

Щороку в Україні видають 400 тисяч водійських посвідчень, а нині працює більш як 1800 шкіл, і ще більше інструкторів.

Також в країні немає інституту підготовки інструкторів. Їх ніхто не вчить, і ніхто не перевіряє. Щоб викладати - потрібно мати лише - трішки водійського стажу, скласти теоретичний та практичний іспити. Причому останній - точно такий самий, як і для звичайних автолюбителів. Тож інструтори в нас часто випадкові люди.

"Одна автошкола попросила навчити інструкторів. Так ось з 3-х інстурткорів, один не зміг з першого разу припаркуватися в паралельне паркування, один не зміг заїхати задом у гараж, а третій ну більш-менш кривувато, але зміг все виконати", - розповідає професійний автогонщик Андрій Бондарь.

Недобросовісних рацівників карають, - МВС

У головному сервісному центрі МВС, який видає водійські посвідчення й акредитації автошколам, запевняють, що з порушеннями у стінах автошкіл активно борються.

"Є інформація, яка доноситься, ми її не покриваємо - ми реагуємо на неї. Ви знаєте скільки затримань було пов’язано з цим? У нас блицько 30 працівників цьогоріч покарано. Ми не можемо контролювати кожного. У нас 500 екзаменаторів в Україні", - повідомляють у МВС.

У МВС обіцяють змінити порядок складання іспитів та підтвердили,що інститут підготовки та контролю інстрУукторів за 30 років так і не створили й натякнули, що країна куплених водійських посвідчень вигідна всім – інструкторам та автошколам, які мають свій відсоток: інспекторам сервісних центрів і звичайним українцям – які свідомо обирають, легший та швидший шлях. Тільки за таку зручність доведеться розплачуватися нам та нашим дітям смертями та каліцтвами на дорогах.

Наскільки просто в Україні купити водійські права та кому це вигідно | Новини Тижня

Автори: Оксана Радіонова, Наталка Волосацька, Олександр Ребенчук та Андрій Вєтошкін (ТСН Тиждень, 1+1).