"Зруйнована, та не зламана": російський пропагандист цинічно показав "звільнену" Авдіївку

Окупанти цинічно запевняють: Авдіївка, як і Маріуполь, з часом "розквітне й відродиться".

Російський пропагандист показав, який вигляд сьогодні має "звільнена" окупантами Авдіївка. Мовляв, майже кожен дім зруйнований, але "російське місто не зламане".

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Російські пропагандисти гордо заявляють, що в Авдіївці зруйнований майже кожен дім

Неважливо, що руїни, головне – під російським прапором

Російський "журналіст" також показав людей, які дуже чекали на росіян. Вони кажуть, що їм дуже шкода Авдіївку, бо це було хороше місто. Хочеться поцікавитися, чому ж вони тішаться приходу тих, хто з їхньої рідної домівки зробив руїни?

"Сьогодні над містом – російський прапор. Люди, які залишилися, чекали цього", – говорить кореспондент з РФ.

Пропагандист каже, що Авдіївка залишає після себе тяжкі враження й емоції.

"Але, дивлячись на досвід Маріуполя, немає сумнівів: це місто також оживе, відродиться і буде ще кращим, ніж був раніше", - цинічно заявив росіянин.

Звісно, ми вже побачили, як РФ "відновлює" зруйнований ними ж Маріуполь. Чи не його мешканці регулярно скаржаться на "ремонти для галочки", щоб просто відмити гроші? Питання риторичне.

"Творчість душевнохворих", – лаконічно й влучно оцінив побачене Денис Казанський.

Раніше у розвідці Великої Британії пояснили, чому наступ РФ в районі Авдіївки сповільнився.

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