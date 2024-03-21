"Зруйнована, та не зламана": російський пропагандист цинічно показав "звільнену" Авдіївку

Окупанти цинічно запевняють: Авдіївка, як і Маріуполь, з часом "розквітне й відродиться".
Російський пропагандист показав, який вигляд сьогодні має "звільнена" окупантами Авдіївка. Мовляв, майже кожен дім зруйнований, але "російське місто не зламане".
Про це пише журналіст Денис Казанський.
Неважливо, що руїни, головне – під російським прапором
Російський "журналіст" також показав людей, які дуже чекали на росіян. Вони кажуть, що їм дуже шкода Авдіївку, бо це було хороше місто. Хочеться поцікавитися, чому ж вони тішаться приходу тих, хто з їхньої рідної домівки зробив руїни?
"Сьогодні над містом – російський прапор. Люди, які залишилися, чекали цього", – говорить кореспондент з РФ.
Пропагандист каже, що Авдіївка залишає після себе тяжкі враження й емоції.
"Але, дивлячись на досвід Маріуполя, немає сумнівів: це місто також оживе, відродиться і буде ще кращим, ніж був раніше", - цинічно заявив росіянин.
Звісно, ми вже побачили, як РФ "відновлює" зруйнований ними ж Маріуполь. Чи не його мешканці регулярно скаржаться на "ремонти для галочки", щоб просто відмити гроші? Питання риторичне.
"Творчість душевнохворих", – лаконічно й влучно оцінив побачене Денис Казанський.
Раніше у розвідці Великої Британії пояснили, чому наступ РФ в районі Авдіївки сповільнився.
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