Зруйновані автошляхи та зсуви: під Харковом злива змила асфальт (відео)

Через великі опади мешканці Ізюму залишилися без дороги.
У місті Ізюм Харківської області пройшла злива. Вона змила асфальт і зруйнувала дороги.
Відео зливи та її наслідків виклали у місцевому пабліку.
"Ось чим закінчився звичайний літній дощик в Ізюмі", - підписали відео автори.
На кадрах видно, як вулицями приватного сектору тече "гірська річка". Потужний потік води змиває все на своєму шляху. Зрештою в результаті негоди мешканці перевулку Олександрівський в Ізюмі залишилися без асфальту та і без дороги загалом.
Нагадаємо, що Мелітополь накрила злива. Через це вулиці міста затопило водою та сталися зсуви землі.