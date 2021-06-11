Зруйновані автошляхи та зсуви: під Харковом злива змила асфальт (відео)

Через великі опади мешканці Ізюму залишилися без дороги.

У місті Ізюм Харківської області пройшла злива. Вона змила асфальт і зруйнувала дороги.

Відео зливи та її наслідків виклали у місцевому пабліку.

"Ось чим закінчився звичайний літній дощик в Ізюмі", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як вулицями приватного сектору тече "гірська річка". Потужний потік води змиває все на своєму шляху. Зрештою в результаті негоди мешканці перевулку Олександрівський в Ізюмі залишилися без асфальту та і без дороги загалом.

У Харківській області злива зруйнувала дороги

Нагадаємо, що Мелітополь накрила злива. Через це вулиці міста затопило водою та сталися зсуви землі.

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